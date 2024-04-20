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Пограничники показали видео уничтожение российского "Муром-М" на Харьковском направлении

Фото: ГПСУ уничтожила российский "Муром-М" на Харьковском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили российский комплекс "Муром-М". "Отминусовали" его бойцы на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 102 боевых столкновения. Враг активно штурмует позиции ВСУ по трем направлениям в Донецкой области.

В частности, по данным Института изучения войны, российские оккупанты продвигаются в районе Авдеевки и давят возле Часов Яра, однако из-за своих механизированных штурмов теряют значительное количество бронетехники.

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Война в Украине