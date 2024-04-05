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Прикордонники показали відео знищення ворожих гармат і гаубиць у Харківській області

Архівне фото: Прикордонники показали відео знищення ворожих гармат і гаубиць (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області змогли вразити кілька ворожих гаубиць і гармат. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон".

Бійцям вдалося знищити: 

  • 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра";
  • гармату-гаубицю "Д-20";
  • 122-мм гаубицю "Д-30".

Це сталося на Харківському напрямку. Прикордонники використовували для цього безпілотники.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на полі бою відбулося 72 бойові зіткнення, українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра та уразили пункт управління дронами противника.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 445 900 військових.

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Російська ФедераціяХарківВійна в УкраїніПрикордонна служба