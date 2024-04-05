Пограничники показали видео уничтожения вражеских пушек и гаубиц в Харьковской области

Силы обороны Украины в Харьковской области смогли поразить несколько вражеских гаубиц и пушек. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Отмечается, что это результат работы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной Кордон".
Бойцам удалось уничтожить:
Это произошло на Харьковском направлении. Пограничники использовали для этого беспилотники.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на поле боя произошло 72 боевых столкновения, украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления дронами противника.
А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 445 900 военных.
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