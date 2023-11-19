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Прикордонники показали відео знищення опорного пункту РФ біля Куп'янська

Неділя 19 листопада 2023 22:03
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Прикордонники показали відео знищення опорного пункту РФ біля Куп'янська Ілюстративне фото: прикордонники знищили росіян на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники знищили пункт базування росіян на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, росіян знищили прикордонники Гвардії наступу бригади "Сталевий Кордон". Вони виявили загарбників, які облаштовували взводний опорний пункт на Купʼянському напрямку.

"Росіян відправили їх займати ряди на концерт "кобзона", - підписали українські відео.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.

Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

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