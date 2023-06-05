Прикордонники показали відео вдалого знищення окупантів у перші літні дні

Як розповіли у відомстві, артилеристи 92 ОМБр ЗСУ уразили п'ять місць розташування загарбників. В результаті цього було знищено один танк, два МТ-ЛБ (1 з мінометом "Васильок"), одну ствольну артилерію, три місця скупчення ворожої техніки.

"Наша розвідка літає вправно, стежить пильно", - сказано в повідомленні.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.

Також нещодавно наші воїни показали, як з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.