Пограничники показали видео удачного уничтожения оккупантов в первые летние дни

Как рассказали в ведомстве, артиллеристы 92 ОМБр ВСУ поразили пять местоположений захватчиков. В результате этого был уничтожен один танк, два МТ-ЛБ (1 с минометом "Васильок"), одна ствольная артиллерия, три места скопления вражеской техники.

"Наша разведка летает умело, следит пристально", - говорится в сообщении.

Потери России в войне

Согласно последним данным, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 5 июня, с начала вторжения составляет 210 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танкам и ББМ и 12 артсистемам.

Также недавно наши воины показали, как из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП.

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