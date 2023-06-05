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Пограничники показали видео удачного уничтожения оккупантов в первые летние дни

Фото: аэроразведка уничтожили позиции оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская аэроразведка успешно начала лето 2023 года и уничтожила пять позиций оккупантов на Сватовском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в ведомстве, артиллеристы 92 ОМБр ВСУ поразили пять местоположений захватчиков. В результате этого был уничтожен один танк, два МТ-ЛБ (1 с минометом "Васильок"), одна ствольная артиллерия, три места скопления вражеской техники.

"Наша разведка летает умело, следит пристально", - говорится в сообщении.

Потери России в войне

Согласно последним данным, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 5 июня, с начала вторжения составляет 210 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танкам и ББМ и 12 артсистемам.

Также недавно наши воины показали, как из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП.

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Война России против Украиныпограничная служба