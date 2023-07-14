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Прикордонники показали на відео, як в грозу збивають російський Shahed

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П'ятниця 14 липня 2023 21:38
Прикордонники показали на відео, як в грозу збивають російський Shahed Фото: прикордонники показали на відео, як в грозу збивають російський Shahed (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Сьогодні вночі в грозу та шторм охоронці кордону виявили ударний БпЛА, який рухався в їхню сторону. Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його над морем", - розповіли у відомстві.

Там також опублікували відео з момент збиття Shahed.

Нічна атака по Україні

В низці областей України вночі, 14 липня, були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "Шахедів" та балістичних ракет.

В деяких регіонах повідомлялось про роботу ППО, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе типу "Shahed". Постраждав один чоловік, також є руйнування.

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