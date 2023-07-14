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Пограничники показали на видео, как в грозу сбивают российский Shahed

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Пятница 14 июля 2023 21:38
Пограничники показали на видео, как в грозу сбивают российский Shahed Фото: пограничники показали на видео, как в грозу сбивают российский Shahed (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники с помощью стрелкового оружия в грозу и шторм уничтожили ворочий беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сегодня ночью в грозу и шторм охранники границы обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА. Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы мастерски уничтожили его над морем", - рассказали в ведомстве.

Там также опубликовали видео с момента сбивания Shahed.

Ночная атака по Украине

В ряде областей Украины в ночь на 14 июля были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Shahed". Пострадал один человек, тоже есть разрушение.

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