Прикордонники показали удар по позиціях окупантів під Лиманом (відео)

Українські військові завдали удару по російським позиціях на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Днями на Лиманському напрямку, екіпаж БПЛА прикордонників корегував артилерію однієї з бригад ЗСУ", - повідомили в ДПСУ.

За їх словами, завдяки чіткій командній роботі було завдано вогневого ураження місцям укриття окупантів.

Нагадаємо, днями українські прикордонники разом з іншими військовими знешкодили схованку найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті.

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