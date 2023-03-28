Пограничники показали удар по позициям оккупантов под Лиманом (видео)

Украинские военные нанесли удар по российским позициям на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

"На днях на Лиманском направлении экипаж БПЛА пограничников корректировал артиллерию одной из бригад ВСУ", - сообщили в ГНСУ.

По их словам, благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение местам укрытия оккупантов.

Напомним, на днях украинские пограничники вместе с другими военными обезвредили тайник наемников ППК "Вагнера" в Бахмуте.

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