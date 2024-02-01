Прикордонники показали нове відео повернення українців з російського полону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Привіт, мамо, я повернувся", - емоції повернення з полону важко передати, але ми спробували", - підписали зворушливі кадри прикордонники.

Обмін полоненими

31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.

Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, серед українців, що повернулися додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед воїнів є й захисники Маріуполя, які були на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків. Найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21. Зокрема, додому повернулися:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.