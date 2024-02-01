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Пограничники показали новое видео возвращения украинцев из российского плена

Украина, Четверг 01 февраля 2024 09:52
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Пограничники показали новое видео возвращения украинцев из российского плена Фото: пограничники показали новое видео возвращения украинцев из плена РФ 31 января (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники показали новое видео возвращения украинских военных из российского плена. Обмен произошел в среду, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Привет, мама, я вернулся", - эмоции возвращения из плена трудно передать, но мы попробовали", - подписали трогательные кадры пограничники.

Обмен пленными

31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстали", острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений. Самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому молодому вскоре исполнится 21. В частности, домой вернулись:

  • 95 воинов ВСУ;
  • 56 нацгвардейцев;
  • 26 пограничников;
  • 29 воинов Территориальной обороны;
  • 1 представитель Национальной полиции.

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

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Обмен пленными
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