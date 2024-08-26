Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (відео)

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, за останню добу Росія втратила на фронті 1140 солдатів, чотири танки, одну систему ППО, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно складають 608 820 окупантів.

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