Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку, зокрема, на Краматорському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповіли у ДПСУ, важкими ударними бомберами "Вампір" прикордонники бригади "Помста" за кілька днів уразили низку позицій окупантів.
Внаслідок бойової роботи один окупант ліквідований, четверо поранені, знищено вогневу точку кулеметника та три склади з БК, пошкоджено дві гармати МТ-12 "Рапіра", гармату невстановленого типу та броньовик.
За даними Генштабу, за останню добу Росія втратила на фронті 1140 солдатів, чотири танки, одну систему ППО, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем та іншу техніку.
Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно складають 608 820 окупантів.
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