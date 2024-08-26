Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (видео)

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, за последние сутки Россия потеряла на фронте 1140 солдат, четыре танка, одну систему ПВО, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 608 820 оккупантов.

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