Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники продовжують знищувати живу силу російських військ на Бахмутському напрямку. Так, вдалося "знешкодити" п'ять окупантів та 11 поранити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Міномети та гранатомети прикордонників плюсують окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.
За даними ДПСУ, п'ять окупантів вбито, ще 11 – поранено.
Українські бійці продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках фронту - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському.
Щоб протистояти просуванню українських військ, окупанти підтягують додаткові резерви, перебуваючи в оборонній позиції, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".
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