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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских войск на Бахмутском направлении. Так, удалось "обезвредить" пять оккупантов и 11 ранить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, пять оккупантов убиты, еще 11 ранены.

Бои за Бахмут и на Бахмутском направлении

Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.

Чтобы противостоять продвижению украинских войск, оккупанты подтягивают дополнительные резервы, находясь в оборонительной позиции, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".

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Бахмут