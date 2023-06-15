Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских войск на Бахмутском направлении. Так, удалось "обезвредить" пять оккупантов и 11 ранить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, пять оккупантов убиты, еще 11 ранены.
Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.
Чтобы противостоять продвижению украинских войск, оккупанты подтягивают дополнительные резервы, находясь в оборонительной позиции, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".
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