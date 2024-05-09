Пограничники показали, как уничтожили "шахеды" в Одесской области во время атаки

Украинские пограничники сбили пять дронов-камикадзе во время атаки на Одесскую область в ночь на четверг, 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пограничникам Одесского отряда удалось сбить три смертоносных БПЛА, которые приближались к побережью", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще два - уничтожила мобильно-огневая группа бойцов Белгород-Днестровского отряда.

"От плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись вдребезги", - констатировали пограничники.

Атака на Одесскую область

В ночь на 9 мая российские войска выпустили по Украине дроны-камикадзе. Основной удар пришелся на Одесскую области.

Военные предупреждали об опасности российских БПЛА для Одессы, Белгород-Днестровского района и Черноморска.

Уже утром стало известно, что оккупанты выпустили на Одесскую область два десятка дронов со временно оккупированного Крыма. ПВО не сбила только три.