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У ЦПД розповіли, чи є загроза вторгнення Росії у Чернігівську область

Чернігів, П'ятниця 15 листопада 2024 14:44
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У ЦПД розповіли, чи є загроза вторгнення Росії у Чернігівську область Фото: у ЦПД розповіли, чи є загроза вторгнення Росії у Чернігівську область
Автор: Наталія Гурковська

У ЦПД оцінили загрозу вторгнення Росії до Чернігівської області. До цього росіяни заявили про нібито "вхід" у прикордоння регіону, в село Грім'яч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Ніякої загрози вторгнення у Чернігівську область немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ", - розповів він.

Коваленко підкреслив, що історія про Грем'яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога.

"В червні дуже схожа історія була з Рижівкою у Сумській області. Хтось десь з‘явився, зняв прапор і втік. У той же час, після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу у Курській області", - зазначив військовий.

Ситуація в районі Грем'яча

Грем'яч - село в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Населення на 2022 рік становило приблизно 900 осіб. Займає площу 5,57 км. Село є найпівнічнішим населеним пунктом України.

У ЦПД розповіли, чи є загроза вторгнення Росії у Чернігівську область

Буквально 15 листопада російські пропагандисти поширили інформацію про нібито "вхід" до села Грем'яч. У ДПСУ спростували це та зазначили, що ворожа ДРГ встановила прапор неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость.

Ситуація з Рижівкою Сумської області

У червні російські диверсанти спробували захопити село Рижівка у прикордонній зоні Сумської та Курської областей. Історія завершилася непереконливим відео, ворожий прапор знищили.

Зазначимо, Рижівка розташована у Білопільській міській громаді Сумського району. За даними останнього перепису, чисельність населення становить 857 осіб. Село Рижівка межує із прикордонною межею Росії, сусідньою з ним смт Тьоткіне.

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Російська Федерація Чернігівська область ДРГ
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