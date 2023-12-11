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Прикордонники показали, як збивали "Шахеди" над Миколаївською областю (відео)

Фото: прикордонники показали, як збивали "Шахеди" над Миколаївською областю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 11 грудня вкотре атакували Україні ракетами та дронами-камікадзе. Прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди" над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На відео показана нічна робота по "Шахедах" прикордонників Одеського загону над Миколаївською областю. Результат - знищений ворожий БПЛА.

Нічна атака на Україну 11 грудня

Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати територію України сьогодні вночі, 11 грудня.

Повідомляється, що зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість - у Миколаївській області. Дронами успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.

"Крім того, близько 4 ранку 11 грудня окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що всі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

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Миколаївська областьприкордонникидрониДПСУ