Прикордонники показали, як збивали "Шахеди" над Миколаївською областю (відео)

Російські війська вночі 11 грудня вкотре атакували Україні ракетами та дронами-камікадзе. Прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди" над Миколаївською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
На відео показана нічна робота по "Шахедах" прикордонників Одеського загону над Миколаївською областю. Результат - знищений ворожий БПЛА.
Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати територію України сьогодні вночі, 11 грудня.
Повідомляється, що зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість - у Миколаївській області. Дронами успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.
"Крім того, близько 4 ранку 11 грудня окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії", - зазначили у Повітряних силах.
Зазначається, що всі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".
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