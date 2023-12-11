Пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Николаевской областью (видео)

Российские войска ночью 11 декабря в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" над Николаевской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
На видео показана ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевской областью. Результат - уничтоженный вражеский БПЛА.
Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, которыми россияне пытались атаковать территорию Украины сегодня ночью, 11 декабря.
Сообщается, что зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - в Николаевской области. Дронами успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.
"Кроме того, около 4 утра 11 декабря оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области России", - отметили в Воздушных силах.
Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".
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