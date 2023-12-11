Пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Николаевской областью (видео)

На видео показана ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевской областью. Результат - уничтоженный вражеский БПЛА.

Ночная атака на Украину 11 декабря

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, которыми россияне пытались атаковать территорию Украины сегодня ночью, 11 декабря.

Сообщается, что зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - в Николаевской области. Дронами успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

"Кроме того, около 4 утра 11 декабря оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области России", - отметили в Воздушных силах.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".