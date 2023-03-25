Прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут (відео)

У МВС показали відео, на якому можна побачити, як окупанти атакують наших захисників. При цьому на кадрах видно зруйновані внаслідок російської агресії багатоповерхівки.

"Прикордонники показали свою "пекельну" подорож у місті Бахмут. Кожна дорога у місті - це дорога життя", - сказано у повідомленні прикордонників.