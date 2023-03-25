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Пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут (видео)

Иллюстративное фото: пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты продолжают постоянно обстреливать Бахмут. В городе много поврежденных многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В МВД показали видео, на котором можно заметить, как оккупанты атакуют наших защитников. При этом на кадрах видно разрушенные в результате российской агрессии многоэтажки.

"Пограничники показали свое "адское" путешествие в городе Бахмут. Каждая дорога в городе - это дорога жизни", - сказано в сообщении пограничников.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что наступление россиян на Бахмут захлебнулось.

В ВСУ отметили, что такая информация Британии требует дополнительного подтверждения.

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