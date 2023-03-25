Пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут (видео)

В МВД показали видео, на котором можно заметить, как оккупанты атакуют наших защитников. При этом на кадрах видно разрушенные в результате российской агрессии многоэтажки.

"Пограничники показали свое "адское" путешествие в городе Бахмут. Каждая дорога в городе - это дорога жизни", - сказано в сообщении пограничников.