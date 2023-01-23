ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Понеділок 23 січня 2023 10:37
Українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (відео) Фото: українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники захопили позиції російських окупантів біля Бахмуту (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Один із прикордонних підрозділів просунувся вперед і зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометників, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж і зникли", - йдеться у повідомленні.

Українські сили вже зачистили місцевість та зміцнилися на ній.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, українська оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на втрати. ЗСУ не використали всіх можливостей через уповільнення постачання зброї з боку західних партнерів.

Раніше з'явилисясупутникові знімки, на яких видно, як ворог обстрілює Бахмут та прилеглі території з артилерії. Околиці міста усіяні воронками від артилерійських снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Бахмут ВСУ Государственная пограничная служба
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни