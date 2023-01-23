Українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (відео)
Українські прикордонники захопили позиції російських окупантів біля Бахмуту (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Один із прикордонних підрозділів просунувся вперед і зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометників, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж і зникли", - йдеться у повідомленні.
Українські сили вже зачистили місцевість та зміцнилися на ній.
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, українська оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на втрати. ЗСУ не використали всіх можливостей через уповільнення постачання зброї з боку західних партнерів.
Раніше з'явилисясупутникові знімки, на яких видно, як ворог обстрілює Бахмут та прилеглі території з артилерії. Околиці міста усіяні воронками від артилерійських снарядів.
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