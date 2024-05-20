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Прикордонники показали, як вночі знищують росіян на Сіверському напрямку (відео)

Архівне фото: прикордонники знищують росіян на Сіверському напрямку (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Сіверському напрямку в нічний час доби знищили групу росіян. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи прикордонників із бригади "Помста".

"Добірка точних нічних скидів по окупантах", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники відповіли, що це відбувалося на Сіверському напрямку.

Ситуація на полі бою

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що за 19 травня втрати Росії у війні проти України становили 1400 військових.

А Інститут вивчення війни у своєму звіті вказав, що окупанти продовжують свій наступ на території Харківської області, зокрема поблизу Липців.

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