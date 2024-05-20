Прикордонники показали, як вночі знищують росіян на Сіверському напрямку (відео)

Сили оборони України на Сіверському напрямку в нічний час доби знищили групу росіян. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Зазначається, що це результат роботи прикордонників із бригади "Помста".
"Добірка точних нічних скидів по окупантах", - повідомили в ДПСУ.
Прикордонники відповіли, що це відбувалося на Сіверському напрямку.
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що за 19 травня втрати Росії у війні проти України становили 1400 військових.
А Інститут вивчення війни у своєму звіті вказав, що окупанти продовжують свій наступ на території Харківської області, зокрема поблизу Липців.
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