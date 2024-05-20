РФ продовжує наступ біля Куп'янська та посилила активність біля Бахмута: карти ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Харківська область

Російські війська продовжують наступ поблизу Липців, що на північний схід від Харкова. Однак не мали там жодного підтвердженого просування. Також росіяни заявляли про те, що просунулися на глибину до 800 метрів у невстановленому районі в напрямку Липців, але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Росіяни мали невелике просування в межах Вовчанська і продовжили наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать, що російські війська просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську, а російська піхота нещодавно трохи просунулася до лівого берега річки Вовча під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна.

Російські війська також продовжували наземні атаки біля Стариці та в напрямку Прилипки (обидва на південний захід від Вовчанська) та поблизу Тихого (на схід від Вовчанська).

Операція №2 - Луганська область

19 травня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Росіяни також продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на північний захід від Сватового біля Іванівки, Берестового, Кислівки, Степової Новоселівки, Стельмахівки.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська значно посилили свою активність на Сіверському напрямку, що на північний схід від Бахмута і атакували райони Верхньокам’янського.

Росіяни заявили про просування поблизу Часового Яру під час нещодавніх штурмів на тлі триваючих боїв у цьому районі. Російські війська заявили про просування під час штурмів на південний схід від мікрорайону Каналу. Але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

Бої тривали:

на північ від Часового Яру біля Василівки та Калинівки;

біля мікрорайонів Новий і Канал (східний Часів Яр);

на схід від Часів Яр біля Іванівського;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки;

на південь від Часів Яру поблизу Шумів.

Повідомляється, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють поблизу мікрорайонів Новий і Канал.

Росіяни продовжили наступ в районі Авдіївки, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські джерела відзначають, що останнім часом темпи просування росіян біля Очеретиного сповільнилися. Бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новокалинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Соловйового, Новоселівки Першої та Новопокровського; на захід від Авдіївки біля Уманського, на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Бої тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та Георгіївки; на південний захід від Донецька в районі Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки; та на південний схід від Вугледара біля Володимирівки.

Південна вісь

ISW спостерігала геолокаційні кадри, які вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися приблизно на 1,5 кілометри на південний схід від Гуляйполя. 19 травня російські війська продовжували наступальні операції з очищення українських сил від Роботиного.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Лиманському напрямку противник активних дій не проводив. При цьому українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках.

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