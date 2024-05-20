Пограничники показали, как ночью уничтожают россиян на Северском направлении (видео)

Ситуация на поле боя

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что за 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных.

А Институт изучения войны в своем отчете указал, что оккупанты продолжают свое наступление на территории Харьковской области, в том числе вблизи Липцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.