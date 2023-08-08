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Прикордонники показали, як влаштовують окупантам "опади" з гранат (відео)

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 09:54
Прикордонники показали, як влаштовують окупантам "опади" з гранат (відео) Фото: українські прикордонники знищили пункт спостереження росіян, скинувши на нього гранату (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники влаштували окупантам "опади" з гранат, знищивши пост спостереження російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прогноз погоди для окупантів - очікуйте опади у вигляді гранат", - йдеться в повідомленні.

Як результат, російського спостерігача було ліквідовано, а функціонування поста спостереження ворога припинено.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, становили 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.

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