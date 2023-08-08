ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 серпня 2023 08:15
Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4254 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4996 (+19) од,
  • РСЗВ - 709 од,
  • засоби ППО - 468 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 312 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),
  • крилаті ракети - 1377 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 737 (+2).

Ситуація на фронті на ранок

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронтах відбулось 37 бойових зіткнень.

Зокрема, на Сватівському напрямку фронту точаться важкі бої. ЗСУ змогли відкинути російських окупантів на південь від населеного пункту Новоєгорівка, при цьому загарбники взяли під контроль Новоселівське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Після виявлення помилки Пентагону. США оголосять про новий пакет допомоги Україні
Після виявлення помилки Пентагону. США оголосять про новий пакет допомоги Україні
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України