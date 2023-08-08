Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 серпня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4254 (+10) од,

бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,

артилерійських систем - 4996 (+19) од,

РСЗВ - 709 од,

засоби ППО - 468 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 312 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),

крилаті ракети - 1377 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,

спеціальна техніка - 737 (+2). Ситуація на фронті на ранок За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронтах відбулось 37 бойових зіткнень. Зокрема, на Сватівському напрямку фронту точаться важкі бої. ЗСУ змогли відкинути російських окупантів на південь від населеного пункту Новоєгорівка, при цьому загарбники взяли під контроль Новоселівське.