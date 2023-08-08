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Пограничники показали, как устраивают оккупантам "осадки" из гранат (видео)

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Украина, Вторник 08 августа 2023 09:54
Пограничники показали, как устраивают оккупантам "осадки" из гранат (видео) Фото: украинские пограничники уничтожили пункт наблюдения россиян, скинув на него гранату (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники устроили оккупантам "осадки" из гранат, уничтожив пост наблюдения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Прогноз погоды для оккупантов - ожидайте осадки в виде гранат", - говорится в сообщении.

Как результат, российский наблюдатель был ликвидирован, а функционирование поста наблюдения врага прекращено.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.

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