Пограничники показали, как устраивают оккупантам "осадки" из гранат (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Прогноз погоды для оккупантов - ожидайте осадки в виде гранат", - говорится в сообщении.

Как результат, российский наблюдатель был ликвидирован, а функционирование поста наблюдения врага прекращено.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.