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Прикордонники показали, як відбивали атаку РФ у Дніпропетровській області вночі

Дніпро, Неділя 24 березня 2024 14:38
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Прикордонники показали, як відбивали атаку РФ у Дніпропетровській області вночі Фото: ДПСУ показала, як відбивала атаку РФ у Дніпропетровській області 24 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники вдало відбили атаку російських дронів на Дніпропетровську область в ніч на 24 березня. Знищено п'ять ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Прикордонники відбили атаку "шахедами": знищено 5 ворожих БпЛА у Дніпропетровській області", - йдеться у коментарі до відео.

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ, в області працювала ППО.

Крім того, окупанти влаштували атаку на Кривий Ріг, де без опалення залишилися 76 тисяч людей. Також уламки дрону РФ пошкодили енергооб'єкт у Нікопольському районі та припортову інфраструктуру Подунав'я.

Загалом російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося. Загалом у небі над Дніпропетровською областю збито 15 дронів РФ.

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Дніпропетровська область ДПСУ Війна в Україні Дрони
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