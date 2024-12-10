Прикордонники показали, як тестують всюдихід Nomad (відео)

Як повідомили у ДПСУ, українські всюдиходи перевірили на важкодоступних ділянках: болота, яри, пагорби, піщані дороги, чагарники та навіть водойми.

Прикордонники зазначають, що ці машини ефективні там, де звичайна техніка безсила.

"Всюдихід стане у пригоді під час виконання бойових завдань та охорони кордону. Окрім того, ця машина може буксирувати техніку і бути ефективним засобом для пошуково-рятувальних дій", - додали у ДПСУ.