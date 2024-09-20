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На озброєнні ЗСУ з'явиться унікальний всюдихід-амфібія: що про нього відомо

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 12:15
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На озброєнні ЗСУ з'явиться унікальний всюдихід-амфібія: що про нього відомо Фото: ЗСУ отримають український всюдихід "Таха" (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На озброєння української армії допустили унікальний всюдихід-амфібія "Таха". Це унікальна розробка українських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Українська розробка може працювати на будь-якій місцевості, навіть під час виїзду з води на кригу.

Український всюдихід "Таха" має невеликі габарити та може розвертатися на місці. Це допомагає техніці ефективно маневрувати в обмеженому просторі.

Головні переваги "Тахи":

  • долає перешкоди заввишки понад 1 метр;
  • може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів;
  • швидкість на суші - до 40 км/год, на воді - до 6 км/год;
  • здатний працювати на одній заправці понад дві доби.

Як пояснили у Міноборони, всюдихід-амфібія тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини. Це дає йому змогу рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

Українські дрони

Українські виробництва значно наростили виробництво дронів та авіаційних комплексів з початку повномасштабної війни. Йдеться не лише про коптери та ударні безпілотники, а й про морські дрони. В Україні навіть з'явився окремий вид військ, які спеціалізуються на дронах - Сили безпілотних систем.

Нещодавно Міноборони повідомило, що на озброєння ЗСУ допустили новий дрон-бомбер "Чорна вдова".

Раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські дрони вже можуть вражати цілі в Росії на відстані до 1800 км від кордону з Україною.

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