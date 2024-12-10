Пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad (видео)

Как сообщили в ГПСУ, украинские вездеходы проверили на труднодоступных участках: болота, овраги, холмы, песчаные дороги, кустарники и даже водоемы.

Пограничники отмечают, что эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна.

"Вездеход пригодится при выполнении боевых задач и охраны границы. Кроме того, эта машина может буксировать технику и быть эффективным средством для поисково-спасательных действий", - добавили в ГПСУ.