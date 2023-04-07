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Пограничники показали, как проходит обучение бойцов "Гвардии наступления" (видео)

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Украина, Пятница 07 апреля 2023 08:34
Пограничники показали, как проходит обучение бойцов "Гвардии наступления" (видео) Фото: бойцы "Гвардии наступления" продолжают обучение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы "Гвардия наступления" продолжают проходить обучение. Бригада "Стальная граница" показала, как готовится к контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Бойцы проходят тренировки по стрельбе и тактической медицине. Учения проходят под руководством опытных инструкторов.

"Их цель - выгнать последнего оккупанта из нашей земли и вернуться на границы 1991 года", - говорится в сообщении.

Напомним, за два месяца более 35 тысяч добровольцев подали заявки, чтобы присоединиться к "Гвардии наступления".

В конце марта министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за набор в "Гвардию наступления" приостановлен, но продолжается набор в резерв.

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