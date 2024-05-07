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Прикордонники показали, як патрулюють кордон із Білоруссю по Дніпру (відео)

Ілюстративне фото: українські прикордонники патрулюють Дніпро на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники продовжують патрулювати кордон із Білоруссю. У тому числі це відбувається на ділянці, де кордон проходить по річці Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як зазначили у ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

"Охорона державного кордону по річці Дніпро здійснюється кількома способами: патрулювання вздовж берега пішки, на катерах та автомобілях. Розвідку здійснюють за допомогою безпілотників", - уточнюють прикордонники.

При цьому білоруські прикордонники здійснюють патрулювання зі свого боку кордону. Іноді українські та білоруські наряди можуть "зустрічатися" на Дніпрі.

Зокрема, в ході одного з таких випадків білоруські прикордонники злякалися, побачивши українських прикордонників, - вони почали підпливати до берега і застрягли на мілководді.

Ядерні навчання в Білорусі

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, Білорусь заявила про проведення перевірки носіїв тактичної ядерної зброї.

У таких навчаннях, зокрема, беруть участь дивізіон ракетного комплексу "Іскандер" та ескадрилья Су-25.

Ядерну зброю Білорусь отримала від Росії. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення окупантів до України.

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