RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру (видео)

Иллюстративное фото: украинские пограничники патрулируют Днепр на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой. 

 

"Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников", - уточняют пограничники. 

При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут "встречаться" на Днепре. 

В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников - они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье. 

Ядерные учения в Беларуси

Напомним, сегодня, 7 мая, Беларусь заявила о проведении проверки носителей тактического ядерного оружия.

В таких учениях, в частности, участвуют дивизион ракетного комплекса "Искандер" и эскадрилья Су-25.

Ядерное оружие Беларусь получила от России. Это произошло после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроБеларуськордон з БілоруссюДПСУ