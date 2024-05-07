Пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру (видео)

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой.
"Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников", - уточняют пограничники.
При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут "встречаться" на Днепре.
В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников - они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье.
Напомним, сегодня, 7 мая, Беларусь заявила о проведении проверки носителей тактического ядерного оружия.
В таких учениях, в частности, участвуют дивизион ракетного комплекса "Искандер" и эскадрилья Су-25.
Ядерное оружие Беларусь получила от России. Это произошло после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.
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