Прикордонники показали, як патрулюють кордон із Білоруссю по Дніпру (відео)
Українські прикордонники продовжують патрулювати кордон із Білоруссю. У тому числі це відбувається на ділянці, де кордон проходить по річці Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
Як зазначили у ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.
"Охорона державного кордону по річці Дніпро здійснюється кількома способами: патрулювання вздовж берега пішки, на катерах та автомобілях. Розвідку здійснюють за допомогою безпілотників", - уточнюють прикордонники.
При цьому білоруські прикордонники здійснюють патрулювання зі свого боку кордону. Іноді українські та білоруські наряди можуть "зустрічатися" на Дніпрі.
Зокрема, в ході одного з таких випадків білоруські прикордонники злякалися, побачивши українських прикордонників, - вони почали підпливати до берега і застрягли на мілководді.
Ядерні навчання в Білорусі
Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, Білорусь заявила про проведення перевірки носіїв тактичної ядерної зброї.
У таких навчаннях, зокрема, беруть участь дивізіон ракетного комплексу "Іскандер" та ескадрилья Су-25.
Ядерну зброю Білорусь отримала від Росії. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення окупантів до України.
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