Прикордонники показали, як патрулюють кордон із Білоруссю по Дніпру (відео)

Українські прикордонники продовжують патрулювати кордон із Білоруссю. У тому числі це відбувається на ділянці, де кордон проходить по річці Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як зазначили у ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

"Охорона державного кордону по річці Дніпро здійснюється кількома способами: патрулювання вздовж берега пішки, на катерах та автомобілях. Розвідку здійснюють за допомогою безпілотників", - уточнюють прикордонники.

При цьому білоруські прикордонники здійснюють патрулювання зі свого боку кордону. Іноді українські та білоруські наряди можуть "зустрічатися" на Дніпрі.

Зокрема, в ході одного з таких випадків білоруські прикордонники злякалися, побачивши українських прикордонників, - вони почали підпливати до берега і застрягли на мілководді.