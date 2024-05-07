Пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру (видео)

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой.

"Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников", - уточняют пограничники.

При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут "встречаться" на Днепре.

В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников - они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье.