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Пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру (видео)

Вторник 07 мая 2024 17:33
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Пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру (видео) Иллюстративное фото: украинские пограничники патрулируют Днепр на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой.

"Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников", - уточняют пограничники.

При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут "встречаться" на Днепре.

В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников - они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье.

Ядерные учения в Беларуси

Напомним, сегодня, 7 мая, Беларусь заявила о проведении проверки носителей тактического ядерного оружия.

В таких учениях, в частности, участвуют дивизион ракетного комплекса "Искандер" и эскадрилья Су-25.

Ядерное оружие Беларусь получила от России. Это произошло после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

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