Прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Завдяки використанню ударних дронів та мінометів, українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Зокрема прикордонники ліквідували:

військову техніку ворога,

бліндажі,

позиції російських окупантів.

Втрати РФ

Попри безперервні атаки з боку російських окупантів, Збройні Сили України продовжують успішно боронити території країни. За інформацією Генерального штабу, лише за минулу добу відбулося 191 бойових зіткнення, найбільша кількість з яких - на Курському напрямку.

Українські військові ліквідували за добу уразили 9 районів зосередження особового складу ворога, а також його озброєння і військової техніки. У тому числі були ліквідовані 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління тощо.

Також важливо зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські втрати на українському фронті стабільно зростають.

Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.

Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.