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Прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Фото: прикордонники продемонстрували, як знищують техніку РФ на Вовчанському напрямку (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Бригада прикордонників "Гарт" продовжує демонструвати ефективність у боротьбі з російськими окупантами на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Завдяки використанню ударних дронів та мінометів, українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Зокрема прикордонники ліквідували:

  • військову техніку ворога,
  • бліндажі,
  • позиції російських окупантів.

 

Втрати РФ

Попри безперервні атаки з боку російських окупантів, Збройні Сили України продовжують успішно боронити території країни. За інформацією Генерального штабу, лише за минулу добу відбулося 191 бойових зіткнення, найбільша кількість з яких - на Курському напрямку.

Українські військові ліквідували за добу уразили 9 районів зосередження особового складу ворога, а також його озброєння і військової техніки. У тому числі були ліквідовані 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління тощо.

Також важливо зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські втрати на українському фронті стабільно зростають. 

Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.

Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.

Загалом, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни проти України російська сторона втратила понад 765 000 солдатів.

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