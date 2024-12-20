Пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Благодаря использованию ударных дронов и минометов, украинские защитники наносят значительные потери врагу.

В частности, пограничники ликвидировали:

военную технику врага,

блиндажи,

позиции российских оккупантов.

Потери РФ

Несмотря на непрерывные атаки со стороны российских оккупантов, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно защищать территории страны. По информации Генерального штаба, только за минувшие сутки произошло 191 боевое столкновение, наибольшее количество из которых - на Курском направлении.

Украинские военные ликвидировали за сутки поразили 9 районов сосредоточения личного состава врага, а также его вооружения и военной техники. В том числе были ликвидированы 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и тому подобное.

Также важно отметить, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские потери на украинском фронте стабильно растут.

Особенно высоким уровень потерь среди оккупантов был в ноябре 2024 года, который стал рекордным по количеству уничтоженных солдат и техники врага.

Особенно высоким уровень потерь среди оккупантов был в ноябре 2024 года, который стал рекордным по количеству уничтоженных солдат и техники врага.