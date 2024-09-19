Прикордонники показали, як нищать техніку росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у живій силі складають близько 638 140 військових.

Протягом минулої доби, 18 вересня, росіяни втратили ще 1130 окупантів. Також Сили оборони вчора знищили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артсистеми, РСЗВ й іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.