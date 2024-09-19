Пограничники показали, как уничтожают технику россиян на Волчанском направлении (видео)

Как сообщили в ГПСУ, с помощью FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" уничтожили замаскированный автомобиль россиян, нагруженный боеприпасами, а также минометную позицию вместе с оккупантами.

Кроме того, были обстреляны места укрытия личного состава противника.

Потери врага уточняются.

Боевую работу пограничников запечатлели на видео.