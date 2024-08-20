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Прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (відео)

Кремінна, Луганська область, Вівторок 20 серпня 2024 19:23
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Прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (відео) Ілюстративне фото: прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку у Луганській області. Бійці показали роботу дронів по ворогу в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомили у ДПСУ, за кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська втратили 1330 солдатів, 5 танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 601 800 окупантів.

Окрім того, як розповіли агенти "АТЕШ", російські війська зазнають величезних втрат під час штурмів на Покровському напрямку.

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