Прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (відео)

Ілюстративне фото: прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (Getty Images)

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку у Луганській області. Бійці показали роботу дронів по ворогу в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомили у ДПСУ, за кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.