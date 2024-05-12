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Прикордонники показали, як нищать росіян на роверах та мотоциклах під Бахмутом (відео)

Фото: на Бахмутському напрямку ДПСУ ефектно знищує росіян на мотоциклах (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують знищувати особовий склад російської армії на Бахмутському напрямку. Зокрема, їм вдалося підірвати окупанта на ммотоциклі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери - робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Цього разу, за даними прикордонників, окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну.

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БПЛА", - зазначили у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Російські війська останнім часом дуже активно почали використовувати мотоцикли на фронті. За їхнім задумом, мототранспорт має допомагати їм маневрувати від атак українських дронів.

Але насправді все розвивається у протилежному напрямку. Українські військові досить ефективно "мінусують" ворога на такому транспорті.

Наприклад, днями повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.

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БахмутДПСУВійна в Україні