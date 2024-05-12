Пограничники показали, как уничтожают россиян на роверах и мотоциклах под Бахмутом (видео)

Ситуация на фронте

Российские войска в последнее время очень активно стали использовать мотоциклы на фронте. По их задумке, мототранспорт должен помогать им маневрировать от атак украинских дронов.

Но на самом деле все развивается в противоположном направлении. Украинские военные достаточно эфективно "минусуют" врага на таком транспорте.

Для примера, на днях сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.

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