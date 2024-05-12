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Пограничники показали, как уничтожают россиян на роверах и мотоциклах под Бахмутом (видео)

Фото: на Бахмутском направлении ГПСУ эффектно уничтожает россиян на мотоциклах (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают уничтожать личный состав российской армии на Бахмутском направлении. В частности, им удалось подорвать оккупанта на ммотоцикле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженных роверы - работа пограничников бригады "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

На этот раз, по данным пограничников, оккупант наехал на заранее установленную дистанционную мину.

"Еще два оставшихся мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА", - отметили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Российские войска в последнее время очень активно стали использовать мотоциклы на фронте. По их задумке, мототранспорт должен помогать им маневрировать от атак украинских дронов.

Но на самом деле все развивается в противоположном направлении. Украинские военные достаточно эфективно "минусуют" врага на таком транспорте.

Для примера, на днях сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.

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