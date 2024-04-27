Прикордонники показали, як нищать окупантів на Куп'янському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують тримати оборону на Куп'янському напрямку Харківської області. Також їм вдається ефективно знищувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Двоє ліквідованих окупантів, ще один - поранений: робота аеророзвідників та мінометників бригади "Помста" на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ на 27 квітня, на Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

У середині квітня повідомлялося, що росіяни знизили наступальну активність на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і це може бути пов'язане з тим, що ворог перекидає звідти свої підрозділи.

Водночас ворог не перестає обстрілювати Куп'янськ та район. Наприклад, 12 квітня російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне із сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.