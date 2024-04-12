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Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)

Фото: через обстріл Куп'янського району 12 квітня є загиблий та постраждалі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм.

"Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

 

Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня (t.me/pgo_gov_ua)

Також під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий.

"Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - додали в Офісі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Обстріли Харківської області

Як раніше розповідав голова ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону - Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, Вовчанського та Куп'янського напрямів.

На даний момент у Харківській області допускають розширення примусової евакуації сімей із дітьми із населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про населені пункти, що постійно перебувають під ворожими обстрілами.

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Харків