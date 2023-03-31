Прикордонники показали, як нищать окупантів в Донецькій області навіть вночі (відео)

Українські прикордонники знищують російську армію на Донбасі навіть вночі. Так, на у Донецькій області бійцям ДПСУ вдалося знищити ворожу групу за допомогою дрону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"У темний час доби за допомогою дрона з тепловізійною камерою прикордонники-аеророзвідники виявили ворожу групу в фортифікаційній споруді", - йдеться в повідомленні.
За даними ДПСУ, артилерійський удар від ЗСУ влучно поцілив за вказаними координатами й зруйнував укриття противника.
"А близько 5 загарбників більше ніколи не зустрінуть світанку", - констатували прикордонники.
Як повідомлялося, росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. ЗСУ відбили понад 80 атак противника.
Зазначимо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів. Також було знищено дев'ять БПЛА супротивника.
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