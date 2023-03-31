Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области даже ночью (видео)

"В темное время суток с помощью дрона с тепловизионной камерой пограничники-аэроразведчики обнаружили вражескую группу в фортификационном сооружении", - говорится в сообщении.

По данным ГНСУ, артиллерийский удар от ВСУ метко поразил указанные координаты и разрушил укрытие противника.

"А около 5 захватчиков больше никогда не встретят рассвета", – констатировали пограничники.