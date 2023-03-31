Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области даже ночью (видео)

Украинские пограничники уничтожают российскую армию на Донбассе даже ночью. Так, в Донецкой области бойцам ГПСУ удалось уничтожить вражескую группу с помощью дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"В темное время суток с помощью дрона с тепловизионной камерой пограничники-аэроразведчики обнаружили вражескую группу в фортификационном сооружении", - говорится в сообщении.
По данным ГНСУ, артиллерийский удар от ВСУ метко поразил указанные координаты и разрушил укрытие противника.
"А около 5 захватчиков больше никогда не встретят рассвета", – констатировали пограничники.
Как сообщалось, россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 80 атак противника.
Отметим, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов. Также было уничтожено девять БПЛА противника.
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