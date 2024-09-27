Прикордонники показали, як біля Вовчанська нищать ворога за допомогою мінометів та дронів

Ситуація у Вовчанську

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що бійці підрозділів Головного управління розвідки змогли вибити росіян із Агрегатного заводу у Вовчанську. Військові звільнили та зачистили всі 30 будівель на території заводу.

Під час операції вони взяли в полон близько 20 російських солдатів.

Також Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області. Бійці просунулися на майже два квадратні кілометри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.