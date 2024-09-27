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Прикордонники показали, як біля Вовчанська нищать ворога за допомогою мінометів та дронів

Ілюстративне фото: біля Вовчанська прикордонники ліквідували позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українській прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку. Цього разу позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На опублікованому відео показано роботу прикордонників бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку. Вони завдали чергових ударів по місцях зосередження особового складу противника.

"До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон". Останні били по цілях як дронами-камікадзе, так і скидами", - підписано відео.

 

Ситуація у Вовчанську

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що бійці підрозділів Головного управління розвідки змогли вибити росіян із Агрегатного заводу у Вовчанську. Військові звільнили та зачистили всі 30 будівель на території заводу.

Під час операції вони взяли в полон близько 20 російських солдатів.

Також Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області. Бійці просунулися на майже два квадратні кілометри.

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Війна в УкраїніВовчанськПрикордонники